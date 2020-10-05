Международные инвесторы забирают деньги из российских фондов акций 2 5.10.2020, 11:49

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Всему виной — геополитические риски.

Международные инвесторы вновь стали забирать деньги из российских фондов акций, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). За неделю, окончившуюся 30 сентября, отток средств из них составил 39 млн долларов, превысив приток неделей ранее. С середины прошлого июня нерезиденты вывели из фондов акций почти 0,5 млрд долларов, пишет finanz.ru.

Иностранцы продолжают постепенно сокращать экспозицию на российские активы, прежде всего за счет роста геополитических рисков, говорит портфельный управляющий "Альфа-Капитала" Эдуард Харин. С массовым оттоком иностранного капитала столкнулись на прошлой неделе большинство развивающихся рынков, добавляет глава аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. По его словам, риски второй волны также определяют поведение инвесторов на высокодоходных рынках.

При этом на настроение инвесторов влияют и сугубо российские факторы. Так, негативную роль сыграл рост налоговой нагрузки для ресурсных компаний, говорит Харин. Большая часть иностранных инвесторов по-прежнему рассматривают российский рынок исключительно как инвестиции в такие активы. Принятые Госдумой корректировки по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и отмена ряда льгот по налогу на добычу полезных ископаемых может лишить российские компании сотни миллиардов рублей доходов.

При этом последние две недели сентября наблюдается устойчивый спрос на китайские фонды акций, пишет "Коммерсант". Так, на последней неделе сентября в них вложили 1,67 млрд долларов, на предшествующей - 1,1 млрд.

По мнению Харина, возврат инвесторов в китайские активы является следствием роста вероятности победы Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. Политик не делал жестких выпадов в сторону Поднебесной и скорее настроен восстанавливать отношения.

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