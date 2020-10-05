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Федерация спортивных журналистов Литвы вступилась за белорусских коллег

  • 5.10.2020, 12:57
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Федерация спортивных журналистов Литвы вступилась за белорусских коллег
Фото: ТАСС

Литовские журналисты призвали Международную ассоциацию спортивной прессы принять меры и обратиться к УЕФА и ФИФА.

Федерация спортивных журналистов Литвы (LSŽF) просит Международную ассоциацию спортивной прессы (AIPS) принять меры для оказания помощи белорусским спортивным журналистам, пишет "Прессбол".

"28 сентября 2020 года Федерация футбола Беларуси отменила медиа-пропуск журналиста Tribuna.com Александра Ивулина на все футбольные соревнования в Беларуси. Ивулин считает, что его забанили по политическим причинам, связанным с его публикациями.

Федерация спортивных журналистов Литвы выражает обеспокоенность нарушениями конституции, ограничением свободы слова, преследованием журналистов в Беларуси и поддерживает своих коллег в соседней стране.

Литовская федерация спортивных журналистов просит Международную ассоциацию спортивной прессы принять меры и обратиться к УЕФА и ФИФА с просьбой помочь белорусским спортивным журналистам работать без ограничений", — говорится в письме LSŽF на имя Джанни Мерло, президента AIPS.

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