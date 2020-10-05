Российский президентский борт приземлился в Ереване
- 5.10.2020, 14:12
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Cамолет, который перевозит топ-чиновников РФ, приземлился в столице Армении.
Около полудня в Ереване приземлился пассажирский самолет Ил-96-300ПУ специального летного отряда "Россия" при президенте РФ, который перевозит топ-чиновников. Две буквы (ПУ) обозначения означают "командный пункт управления". Трек воздушного судна видно на сервисе Flightradar24, пишет liga.net.
Первым о визите сообщил Twitter израильского мониторингового ресурса Observer IL.
Самолет с бортовым номером RA-96019 вылетел утром из аэропорта "Внуково" в Москве, по широкой дуге обогнул восток Украины с временно оккупированными территориями, после чего по линии Сочи–Трабзон пересек Черное море и ушел на восток к столице Армении.