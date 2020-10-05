«Бабушки против ОМОНа»: по Минску идет Марш пенсионеров (Онлайн)19
- 5.10.2020, 15:34
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Участники акции требуют честных выборов.
Как сообщает «Радыё Свабода», около сотни пенсионеров начали Марш по улицам Минска. Они начали движение от площади Независимости.
Они скандируют «Честные выборы» и «Жыве Беларусь».
16:27 Участники Марша возле цирка скандируют: «Лукашенко в автозак!»
16:15 Посмотрите, с какими плакатами вышли участники Марша на улицы Минска.
16:10 На Октябрьской площади пенсионеры выстроились в цепь солидарности.
16:05 Колонна демонстрантов дошла до ГУМа.
15:51 Возле здания КГБ в Минске пенсионеры скандируют «Бабушки против ОМОНа!»
15:49 Пенсионеры скандируют: «Пошел вон, ты и твой ОМОН» и «Караева под суд». Количество участников акции — 200 человек.
15:44 Колонна пенсионеров движется по проспекту Независимости.
«Бабушки против насилия!»