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«Бабушки против ОМОНа»: по Минску идет Марш пенсионеров (Онлайн)

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  • 5.10.2020, 15:34
  • 13,253
«Бабушки против ОМОНа»: по Минску идет Марш пенсионеров (Онлайн)
Фото: «Наша Ніва»

Участники акции требуют честных выборов.

Как сообщает «Радыё Свабода», около сотни пенсионеров начали Марш по улицам Минска. Они начали движение от площади Независимости.

Они скандируют «Честные выборы» и «Жыве Беларусь».

16:27 Участники Марша возле цирка скандируют: «Лукашенко в автозак!»

16:15 Посмотрите, с какими плакатами вышли участники Марша на улицы Минска.

16:10 На Октябрьской площади пенсионеры выстроились в цепь солидарности.

16:05 Колонна демонстрантов дошла до ГУМа.

15:51 Возле здания КГБ в Минске пенсионеры скандируют «Бабушки против ОМОНа!»

15:49 Пенсионеры скандируют: «Пошел вон, ты и твой ОМОН» и «Караева под суд». Количество участников акции — 200 человек.

15:44 Колонна пенсионеров движется по проспекту Независимости.

«Бабушки против насилия!»

Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
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