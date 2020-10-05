В редакцию «Сильных новостей» с обыском пришли неизвестные в масках 3 5.10.2020, 16:00

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Иллюстрационное фото: kp.by

Они хотят изъять все, что касается работы Анны Якштас.

Днем в понедельник, 5 октября, в редакцию гомельского портала «Сильные Новости» пришли неизвестные в масках, они проводят обыск.

— Какие-то люди в масках. Хотят изъять все, что касается работы Анны Якштас, — сообщают сотрудники редакции.

Напомним, главного редактора Анну Якштас и ее мужа Дениса, также сотрудника редакции, задержали утром 3 октября. Их обвиняют по административной статье. К обеду понедельника суд над журналистами еще не состоялся, они остаются под стражей.

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