В редакцию «Сильных новостей» с обыском пришли неизвестные в масках

В редакцию «Сильных новостей» с обыском пришли неизвестные в масках3
- 5.10.2020, 16:00
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Они хотят изъять все, что касается работы Анны Якштас.
Днем в понедельник, 5 октября, в редакцию гомельского портала «Сильные Новости» пришли неизвестные в масках, они проводят обыск.
— Какие-то люди в масках. Хотят изъять все, что касается работы Анны Якштас, — сообщают сотрудники редакции.
Напомним, главного редактора Анну Якштас и ее мужа Дениса, также сотрудника редакции, задержали утром 3 октября. Их обвиняют по административной статье. К обеду понедельника суд над журналистами еще не состоялся, они остаются под стражей.