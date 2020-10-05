МИД Ирландии: Народ Беларуси заслуживает, чтобы уважалось его право выбора 1 5.10.2020, 19:44

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Дублин приветствует санкции ЕС против белорусских чиновников.

Министерство иностранных дел Ирландии приветствует решение Евросовета ввести санкции в отношении белорусских чиновников, говорится в заявлении замминистра иностранных дел Ирландии по делам Европы Томаса Бирна.

«Народ Беларуси заслуживает, чтобы уважалось его демократическое право выбирать президента. Действия властей абсолютно недопустимы», – заявил он.

Представитель ирландского МИД поддержал заявление Жозепа Борреля о сокращении штатов литовского и польского посольств в Беларуси. В МИД Ирландии считают, что такие меры со стороны Беларуси ослабят единство ЕС.

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