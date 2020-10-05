Армия Азербайджана обстреливает Карабах белорусскими «Полонезами» 1 5.10.2020, 19:55

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фото: public domain

Как конфликт в Карабахе повлияет на отношения Беларуси с Арменией и Азербайджаном?

Как белорусские ракеты попали в Азербайджан и как конфликт в Карабахе повлияет на отношения Беларуси с Арменией и Азербайджаном? Об этом рассказывает «Радыё Свабода» независимый военный обозреватель Александр Алесин.

Алесин называет договор о продаже белорусских «Полонезов» Азербайджану «чистым», но признает, что он «подбросил дров» в конфликт между двумя странами, который не гаснет уже 30 лет.

«Да, уже есть официальные подтверждения, что наши «Полонезы» взрываются на территории Карабаха - азербайджанские военные стреляют по позициям армии самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, и там гибнут мирные жители. Печально, но факт», - считает Александр Алесин.

«Полонезы» были проданы Азербайджану два года назад. Азербайджан заплатил 160 миллионов долларов за 10 установок залпового огня и соответствующее оборудование, причем все деньги были перечислены заранее.

«Это уже демонстрирует степень доверия между режимами двух стран. Теперь вместе с израильскими ракетами «Лора» белорусские «Полонезы» являются самым дальнобойным оружием Азербайджана, потому что они летят на 300 километров, они могут стрелять по территории Карабаха со всех сторон», - сказал Александр Алесин.

По словам Александра Алесина, формально договор о продаже белорусских «Полонезов» Азербайджану считается законным, так как Азербайджан не воевал с Арменией, а значит, Беларусь не нарушила своих обязательств не разжигать военные конфликты.

«Но моральный момент, безусловно, присутствует. Ведь еще один конфликт между этими народами, которому более 30 лет, так и не разрешен, и продажа оружия явно не способствует этому. Ирония ситуации в том, что международный орган по урегулированию конфликта в Карабахе называется «Минская группа», но оказывается, что сейчас об этой группе нужно забыть, окончательно выяснилось, что она ничего не решает», - сказал эксперт.

По словам Александра Алесина, Беларусь и ранее продавала оружие Азербайджану.

«Продавались танки, дальнобойная артиллерия, боеприпасы», - сказал эксперт, отметив, что другой стороне конфликта, Армении, также много раз продавалось оружие из Беларуси.

В том числе продажа боеприпасов, которыми сейчас защищается Карабах. С Арменией у Беларуси постоянное военное сотрудничество, думаю, теперь оно не прекратилось».

Не распадется ли ОДКБ?

Армения, как и Беларусь, является членом ОДКБ, военной организации бывших советских республик, связанных Договором о коллективной безопасности. Азербайджан к соглашению не присоединился. Как факт взрыва белорусских ракет в Карабахе повлияет на ситуацию внутри ОДКБ?

«Я не думаю, что Армения будет предъявлять какие-либо претензии к Беларуси из-за «Полонезов», - сказал Александр Алесин, отметив, что Россия продала в 10 раз больше оружия Азербайджану, но это не помешало участию Армении в ОДКБ.

«Напротив, сейчас Армения больше интересуется Москвой, чем раньше. Когда к власти пришел Никол Пашинян, он занял более жесткую позицию, чем его предшественники в контактах с Москвой. Но сейчас, думаю, он станет мягче, потому что ему как никогда нужна военная и политическая помощь Москвы. Что касается Беларуси, то здесь позиция не изменится, так как Беларусь остается прочно связанной с Москвой и уже этим полезна Армении», - считает Александр Алесин.

По словам Александра Алесина, Баку также заинтересован в продолжении контактов с Минском.

«Беларусь продает Азербайджану много сельхозтехники, покупает там нефть. Есть много связей, которые сложно разорвать», - считает Александр Алесин.

Белорусские «Полонезы» производятся на заводе в Дзержинске, а шасси к ним - на заводе колесных тягачей в Минске. Сейчас белорусские специалисты работают над новой версией ракет для «Полонезов». Вероятно, это заинтересует Саудовскую Аравию, которая заказала похожие установки в Украине, но сделка еще не заключена.

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