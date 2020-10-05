закрыть
5 октября 2020, понедельник, 20:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Армия Азербайджана обстреливает Карабах белорусскими «Полонезами»

1
  • 5.10.2020, 19:55
  • 5,419
Армия Азербайджана обстреливает Карабах белорусскими «Полонезами»
фото: public domain

Как конфликт в Карабахе повлияет на отношения Беларуси с Арменией и Азербайджаном?

Как белорусские ракеты попали в Азербайджан и как конфликт в Карабахе повлияет на отношения Беларуси с Арменией и Азербайджаном? Об этом рассказывает «Радыё Свабода» независимый военный обозреватель Александр Алесин.

Алесин называет договор о продаже белорусских «Полонезов» Азербайджану «чистым», но признает, что он «подбросил дров» в конфликт между двумя странами, который не гаснет уже 30 лет.

«Да, уже есть официальные подтверждения, что наши «Полонезы» взрываются на территории Карабаха - азербайджанские военные стреляют по позициям армии самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, и там гибнут мирные жители. Печально, но факт», - считает Александр Алесин.

«Полонезы» были проданы Азербайджану два года назад. Азербайджан заплатил 160 миллионов долларов за 10 установок залпового огня и соответствующее оборудование, причем все деньги были перечислены заранее.

«Это уже демонстрирует степень доверия между режимами двух стран. Теперь вместе с израильскими ракетами «Лора» белорусские «Полонезы» являются самым дальнобойным оружием Азербайджана, потому что они летят на 300 километров, они могут стрелять по территории Карабаха со всех сторон», - сказал Александр Алесин.

По словам Александра Алесина, формально договор о продаже белорусских «Полонезов» Азербайджану считается законным, так как Азербайджан не воевал с Арменией, а значит, Беларусь не нарушила своих обязательств не разжигать военные конфликты.

«Но моральный момент, безусловно, присутствует. Ведь еще один конфликт между этими народами, которому более 30 лет, так и не разрешен, и продажа оружия явно не способствует этому. Ирония ситуации в том, что международный орган по урегулированию конфликта в Карабахе называется «Минская группа», но оказывается, что сейчас об этой группе нужно забыть, окончательно выяснилось, что она ничего не решает», - сказал эксперт.

По словам Александра Алесина, Беларусь и ранее продавала оружие Азербайджану.

«Продавались танки, дальнобойная артиллерия, боеприпасы», - сказал эксперт, отметив, что другой стороне конфликта, Армении, также много раз продавалось оружие из Беларуси.

В том числе продажа боеприпасов, которыми сейчас защищается Карабах. С Арменией у Беларуси постоянное военное сотрудничество, думаю, теперь оно не прекратилось».

Не распадется ли ОДКБ?

Армения, как и Беларусь, является членом ОДКБ, военной организации бывших советских республик, связанных Договором о коллективной безопасности. Азербайджан к соглашению не присоединился. Как факт взрыва белорусских ракет в Карабахе повлияет на ситуацию внутри ОДКБ?

«Я не думаю, что Армения будет предъявлять какие-либо претензии к Беларуси из-за «Полонезов», - сказал Александр Алесин, отметив, что Россия продала в 10 раз больше оружия Азербайджану, но это не помешало участию Армении в ОДКБ.

«Напротив, сейчас Армения больше интересуется Москвой, чем раньше. Когда к власти пришел Никол Пашинян, он занял более жесткую позицию, чем его предшественники в контактах с Москвой. Но сейчас, думаю, он станет мягче, потому что ему как никогда нужна военная и политическая помощь Москвы. Что касается Беларуси, то здесь позиция не изменится, так как Беларусь остается прочно связанной с Москвой и уже этим полезна Армении», - считает Александр Алесин.

По словам Александра Алесина, Баку также заинтересован в продолжении контактов с Минском.

«Беларусь продает Азербайджану много сельхозтехники, покупает там нефть. Есть много связей, которые сложно разорвать», - считает Александр Алесин.

Белорусские «Полонезы» производятся на заводе в Дзержинске, а шасси к ним - на заводе колесных тягачей в Минске. Сейчас белорусские специалисты работают над новой версией ракет для «Полонезов». Вероятно, это заинтересует Саудовскую Аравию, которая заказала похожие установки в Украине, но сделка еще не заключена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип