Литва отзывает посла в Беларуси для консультаций 5.10.2020, 20:34

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Линас Линкявичюс

Фото: delfi.lt

Решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой.

Литва приняла решение об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций.

«Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов», - приводятся в сообщении слова главы литовской дипломатии Линаса Линкявичюса.

Решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой. Как сообщил Линкявичюс, о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал, договориться пока не удалось. «Если Беларусь по-прежнему будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры», - заявил он.

Напомним, Беларусь отозвала своих послов из Польши и Литвы, а также потребовала от этих стран сократить свои дипломатические представительства.

Maintaining the support to Belarusians remains of critical importance. This is an important reason to keep the channels of communication open. Therefore, following consultations w🇪🇺partners & in coordination w #Poland, #Lithuania recalls Ambassador in Minsk for consultations. 1/2 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) October 5, 2020

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