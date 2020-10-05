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Литва отзывает посла в Беларуси для консультаций

  • 5.10.2020, 20:34
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Литва отзывает посла в Беларуси для консультаций
Линас Линкявичюс
Фото: delfi.lt

Решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой.

Литва приняла решение об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций.

«Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов», - приводятся в сообщении слова главы литовской дипломатии Линаса Линкявичюса.

Решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой. Как сообщил Линкявичюс, о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал, договориться пока не удалось. «Если Беларусь по-прежнему будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры», - заявил он.

Напомним, Беларусь отозвала своих послов из Польши и Литвы, а также потребовала от этих стран сократить свои дипломатические представительства.

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