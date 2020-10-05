Десятки силовиков перешли на сторону протестующих в Бишкеке 1 5.10.2020, 20:41

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фото: liter.kz

Видеофакт.

В Бишкеке начался многотысячный митинг несогласных с итогами парламентских выборов.

По данным «Кактуса», в парламент проходят четыре партии: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан», «Бутун Кыргызстан». Партии «Социал-демократы», «Ата Мекен», «Реформа», «Мекен Ынтымагы», «Чон казат», «Ыйман Нуру», «Ордо», «Республика», «Бир Бол», «Замандаш» заявили, что не признают итоги выборов.

На центральную площадь Бишкека вышли тысячи сторонников этих партий. Судя по видео, часть силовиков сдались около Минэкономики.

B Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступили четверо пострадавших с различными травмами. В Национальный госпиталь при министерстве здравоохранения поступили 10 пострадавших, в городскую клиническую больницу № 1 — двое пострадавших.

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