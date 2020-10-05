Экипаж МКС не смог устранить утечку воздуха в модуле с помощью скотча

Экипаж МКС не смог устранить утечку воздуха в модуле с помощью скотча23
- 5.10.2020, 22:03
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Давление в «протекающем» отсеке российского модуля «Звезда» продолжает снижаться.
Устранить утечку воздуха в российском модуле "Звезда" Международной космической станции с помощью скотча не получилось, давление в "протекающем" отсеке продолжает снижаться, следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся НАСА, передает ria.ru.
В воскресенье российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заклеили скотчем резиновые уплотнители в стыковочном узле, поскольку специалисты посчитали, что со временем они могли износиться и начать течь. Затем экипаж на ночь закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", где находится стыковочный узел, для контроля давления.
После открытия люка в понедельник утром Иванишин сообщил в подмосковный Центр управления полетами, что давление в "протекающем" отсеке составляло 617 миллиметров ртутного столба.
"Принято, Анатолий, 617 давление", — ответил специалист центр.
Поскольку вчера перед закрытием люка давление в отсеке было 732 миллиметра ртутного столба, то получается, что за 13 часов оно снизилось на 115 миллиметров (темп падения давления примерно девять миллиметров в час).
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе — сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Скорость падения давления на МКС составляет один миллиметр ртутного столба за восемь часов.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.