В Бишкеке продолжаются стычки митингующих с милицией 5.10.2020, 22:56

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Фото: ТАСС/Сарылаев Абылай

Граждане Кыргызстана протестуют против фальсификаций на парламентских выборах.

В ходе очередных столкновений протестующие вновь призвали правоохранителей перейти на сторону народа, передает vesti.kg.

В Бишкеке митингующие продолжают оказывать сопротивление милиционерам. На пересечении улиц Киевской и Панфилова произошла очередная стычка.

Участники акции протеста кидают камни в правоохранителей. Силовики в свою очередь используют слезоточивый газ, шумовые гранаты и те же камни.

Протестующие продолжают призывать милиционеров перейти н сторону народа.

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