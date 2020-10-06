Ряд стран ЕС отзывает своих послов из Беларуси 14 6.10.2020, 7:35

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Об этом сообщил глава МИД Польши.

Европейский союз принял решение отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси. Польша и Литва уже отозвали своих дипломатов.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Польши Збигнев Рау.

«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами - членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», - написал он, поблагодарив Евросоюз за солидарность с Польшей и Литвой, ранее уже сообщившей о решении отозвать главу своего диппредставительства.

Напомним, 2 октября МИД Беларуси вызвал для консультацией послов Беларуси в Польше и Литве и рекомендовал этим странам уменьшить численность сотрудников своих посольств в Минске. МИДы Литвы и Польши заявили, что не будут следовать рекомендации о сокращении штата и не планируют отзывать своих послов. В ответ на это белорусский МИД заявил, что рекомендации являются обязательными к исполнению.

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