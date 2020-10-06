Жители четырех улиц устроили шествие с фонариками по Минску
- 6.10.2020, 7:45
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Марш в районе Парка Челюскинцев закончился дружественным чаепитием.
Жители улиц Я. Коласа, Калинина, К. Чорного и Чернышевского устроили вчера вечером марш с фонариками Шествие закончилось дружественным чаепитием, сообщает телеграм-канал UsyLukashenko.
Соседи района Парка Челюскинцев встретили героев марша светом фонариков. Атмосфера на подобных мини-шествиях дружественная и светлая, люди очень радуются колонне и приветствуют ее светом фонариков из окон. Водители постоянно сигналят. Многие из идущих навстречу случайных людей скандируют «Жыве Беларусь!».