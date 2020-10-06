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В Беларуси назревает бюджетная проблема

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  • 6.10.2020, 8:36
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В Беларуси назревает бюджетная проблема

Наступивший год спутал все карты Минфину.

Министр финансов признался, что точно не знает, какой дефицит бюджета ожидает Беларусь в 2021 году, пишут banki24.by.

Но из слов чиновника понятно, что в денежном выражении дыра будет очень большой. Республиканский бюджет на 2020 год впервые за несколько лет приняли с плановым дефицитом.

Минфин тогда посчитал, что расходы не сойдутся с доходами на 995,1 млн BYN. Главной проблемой финансисты считали налоговый маневр в России.

Наступивший год спутал все карты Минфину. Эпидемия коронавируса обвалила экономическую активность по всему миру и заодно обрушила цены на нефть и прочие сырьевые товары.

В результате Минфин закрыл 8 месяцев 2020-го с дефицитом в размере 1,5 млрд BYN. Текущий уточненный план по дефициту республиканского бюджета составляет 2,2 млрд BYN.

В сентябре заместитель министра финансов Андрей Белковец сообщил, что итоговый дефицит за весь 2020 год будет значительно выше. По его словам, в основном сценарии превышение расходов над доходами составит 3 млрд BYN. По мнению Белковца, пока ситуация развивается в рамках основного сценария Минфина. Белковец упомянул стресс-тестирование бюджетной системы, которое провели власти.

Замминистра напомнил, что у Минфина еще есть остатки профицитов прошлых лет. По данным чиновника, министерство пользуется остатками на счетах Нацбанка и эти остатки достигают 6 млрд BYN.

В конце сентября Белковец покинул госслужбу и перешел на работу в Евроторг — директором по инвестициям. Вскоре после этого стало известно, что компания готовит новый выпуск евробондов, который ориентировочно составит 300 млн USD.

В начале октября выступил бывший начальник Белковца и нынешний министр Юрий Селиверстов. Селиверстов сказал, что в 2021 году бюджет опять будет с дефицитом и назвал это «нормальной практикой».

Глава Минфина заявил, что бюджет еще дорабатывается в правительстве. Селиверстов затруднился назвать конкретный размер дефицита, но предположил, что он будет не меньше, чем в России (2% от ВВП).

По информации, которой располагают banki24.by, в сентябре власти закладывали на 2021 год ВВП в объеме 157,3 млрд BYN.

Таким образом, дефицит-2021 можно оценить как превышающий 3 млрд BYN. Исходя из бюджетных сценариев Минфина, в основном сценарии «заначки» в объеме 6 млрд BYN хватит до конца 2021 года, а в стрессовом деньги из загашника закончатся в 2021 году.

В любом случае, перед Минфином во весь рост встает проблема — за счет чего финансировать вероятный дефицит после 2021 года. В 2000-ых гг. поступали очень просто: Нацбанк кредитовал правительство и тем самым вливал эмиссионные деньги в экономику.

Второе печальное следствие большого дефицита республиканского бюджета — напряженка по перечислению денег в Фонд соцзащиты. Даже на фоне повышения пенсионного возраста бюджет ФСЗН имеет первичный дефицит, который покрывает трансферт из республиканского бюджета. В 2020 году этот трансферт по плану равен 1,963 млрд BYN.

Трудности с исполнением республиканского бюджета по цепочке означают проблемы с выплатой пенсий. Чтобы решить такую проблему, придется либо еще раз повысить возраст выхода на пенсию, либо махнуть рукой на ее маленький размер.

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