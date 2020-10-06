Общенациональная забастовка обрушит режим Лукашенко в течение дней или недель 27 6.10.2020, 9:27

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Фото: ТАСС

Узурпатора может взять под арест его собственная охрана.

Интервью с экономистом, экспертом по экономике стран Восточной Европы Янушем Вдзенчаком (Janusz Wdzięczak) опубликовало Polskie Radio.

— На НПЗ в Мозыре и Новополоцке, заводах, производящих колесные тягачи и грузовые автомобили, заводе по производству калийных удобрений в Солигорске и на некоторых других крупнейших белорусских предприятиях, выступающих основой экономики Беларуси, усиливаются протестные настроения и создаются стачечные комитеты. Общенациональная забастовка пока не началась, но, как сообщают профсоюзные лидеры, рабочие записываются в независимые профсоюзы.

Лукашенко, в свою очередь, пугает людей (во всеуслышание заявлявших о своей поддержке Светланы Тихановской), говоря, что Запад займет их нишу, а тогда им уже незачем будет возвращаться на работу. Это, пожалуй, не так, но многие могли поверить в его слова. Если начнется общенациональная забастовка, белорусский режим быстро рухнет?

— Да, разумеется.

— Значит, это эффективный механизм. Может быть, именно поэтому Лукашенко запугивает рабочих, говоря, что, если они начнут бастовать, Запад отнимет у них рынки, начнет поставлять свою продукцию, а тогда белорусы лишатся работы. Насколько такое утверждение справедливо? Или такой сценарий невозможен, поскольку экономика работает иначе?

— Это типичная для Лукашенко, исключительно лживая риторика. Хорошая ложь должна заключать в себе хотя бы долю правды. Разумеется, если все промышленные предприятия Беларуси приостановят работу, покупатели найдут новых поставщиков, много месяцев их товаров никто ждать не станет. Однако прежде чем это случится, общенациональная забастовка достигнет своей цели. Государственный бюджет, а вместе с ним Лукашенко, будет ожидать крах.

— Значит, бастующие успеют вернуться на свои рынки. Экономический крах окажется стремительным?

— Да, ведь у Беларуси нет значительных резервов. Если начнется общенациональная забастовка, ближайшее окружение Лукашенко, скорее всего, от него отвернется. Всю страну охватит паралич, не будет средств на выплату зарплат силовым структурам, сотрудники ОМОНа, избивающие демонстрантов, не получат зарплату. Думаю, Лукашенко может взять под арест его собственная охрана. Аргумент об утрате рынков был бы справедлив, если бы речь шла о гораздо более продолжительном отрезке времени, но общенациональная забастовка успеет раньше низвергнуть Лукашенко с вершин власти.

— Это вопрос недель или месяцев?

— Зависит, какой масштаб приобретет забастовка. Если остановится все производство, все промышленные предприятия, а также транспорт, понадобятся дни или недели.

— События будут развиваться стремительно?

— Общенациональная забастовка лишит Лукашенко власти. Сложно ожидать, что ему удастся каким-либо образом противостоять такому масштабному явлению. ОМОН не сможет заставить людей работать.

— Кроме того, как кто-то отмечал, сотрудники ОМОНа не встанут сами за конвейер. При этом мы видим, как активизировалась пропаганда, нацеленная против забастовщиков. Пропагандистские тезисы можно обнаружить, например, в комментариях в социальных сетях. В записях разных троллей звучат призывы отказаться от забастовки. «Боритесь, бастуйте, а потом все ваши заводы закроют», — пишут они. Это риторика Лукашенко.

— А также продолжение пропагандистских традиций Польской Народной Республики. Когда шли забастовки в городах на балтийском побережье, в Верхней Силезии, когда создавалась «Солидарность», польская коммунистическая пропаганда рассказывала, сколько автомобилей, вагонов, кораблей и так далее недополучит в итоге страна. Коммунисты стремились показать обществу, какой ущерб приносят забастовки. Сейчас мы видим отголоски той отвратительной пропаганды. Людей, которые борются за свободу, пытаются убедить, что они вредят своей собственной стране.

— Ведут ее к погибели…

— Если забастовки будут носить кратко- или среднесрочный характер, ничего подобного не произойдет. Напротив, отстранение Лукашенко от власти и начало новой главы в истории Беларуси будут способствовать оздоровлению белорусской экономики. Благодаря реформам ее производительность повысится.

— Интернет-тролли рисуют мрачные сценарии, предсказывая, что новая власть может закрыть многие заводы, как верфи в Польше. Но ведь если предприятие приносит прибыль, оно будет работать дальше.

— Сейчас выгоднее быть год безработным в Польше, чем трудоустроенным рабочим в Беларуси.

— Также не соответствует действительности тезис, гласящий, что когда Беларусь обретет суверенитет и внедрит рыночную экономику, предприятия автоматически закроют. Имеется в виду, что придет западный капитал и ликвидирует все, что хорошо работало. Конечно, понадобятся какие-то защитные программы, но использование рыночных механизмов принесет перемены к лучшему, а не к худшему.

— Часть предприятий продолжит работу, часть изменит профиль, часть закроется, при этом общеэкономическая ситуация в Беларуси улучшится. У людей появится возможность найти работу в другой области, переквалифицироваться. Большинство белорусов почувствует на себе экономический подъем. Есть такая фраза: «Капитализм — это неравное распределение благ, а социализм — равное распределение нищеты». Вторая ее часть описывает белорусские реалии.

— Так или иначе, предприятия, которые приносят доход, наверняка продолжат работу.

— Именно так. Одновременно появится множество новых. В Лодзи, откуда я родом, ликвидировали текстильную промышленность. Однако это не означает, что сейчас там высокий уровень безработицы: появились новые фирмы.

— Беларусь сможет извлечь выводы из ошибок, которые в процессе трансформации совершали другие страны.

— Разумеется. Тем более что в Беларуси нет необходимости применять шоковую терапию, изменения можно внедрять постепенно.

— Белорусы могут увидеть, как выглядят результаты преобразований в Польше и других странах.

— Конечно, ведь по какой-то причине они ездят работать к нам.

— Шансы на успех у них весьма велики, уже сейчас больших успехов удалось добиться белорусским компаниям из ИТ-отрасли.

— В образовательной модели Беларуси делается большой упор на точные науки, поэтому у белорусов есть прекрасные программисты, инженеры и даже шахматисты. Им удалось создать несколько сильных марок на ИТ-рынке, накопить опыт, так что сейчас ничто не мешает развиваться в этом направлении.

В Польше ИТ-отрасль тоже сильна, в частности, в сегменте компьютерных игр. Сотрудничество с польскими компаниями, поддержка польского капитала — это многообещающая перспектива. Сейчас заниматься такими инициативами сложно из-за нестабильного положения белорусского диктатора и отсутствия основополагающих гражданских свобод в его стране. ИТ-отрасль могла бы развиваться в Беларуси активнее.

Большие шансы на развитие есть также у сектора производства сельскохозяйственной техники. Белорусы располагают в этой области ноу-хау, если их продукция будет инновационной, она окажется востребованной на фоне тенденции к повышению производительности сельского хозяйства. Они могли бы производить, например, автономные тракторы, которые работают без водителя. Если бы Лукашенко ушел, в этой сфере могло бы начать развиваться сотрудничество.

— Производства калийных удобрений, сырьевая отрасль тоже выглядят в этом плане перспективно. Что есть еще?

— Туризм, агротуризм, исторический туризм. Поляки, литовцы, жители западных стран с удовольствием ездят в Беларусь. Это очень красивая страна, природа которой в относительно небольшой степени пострадала от деятельности человека, в частности, там находятся обширная территория Беловежской пущи. Кроме того, в Беларуси хорошо развито транспортное сообщение. Туризм мог бы помочь укрепить экономику. Угрожая закрыть границы, Лукашенко, однако, разрушает этот потенциал. В таких обстоятельствах сложно ожидать приезда туристов.

— Какие еще сферы экономики выглядят многообещающими?

— Перечислять можно было бы долго. Сейчас достаточно одного сильного центра, вокруг которого может вырасти целая отрасль. Большое значение имеют информационные технологии, разработки, связанные с искусственным интеллектом. В контексте туризма можно вспомнить, сколько удалось заработать Львову, принимая польских туристов. Интересно, могут ли белорусские города заниматься этим столь же успешно.

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