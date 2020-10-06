Отец и сын, которые перепрыгнули забор шведского посольства, живут там уже почти месяц 1 6.10.2020, 13:17

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Жители Витебска получают питание и находятся в безопасности.

Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска, которые 11 сентября перепрыгнули через забор шведского посольства, чтобы попросить политического убежища, до сих пор живут на территории диппредставительства. То есть уже почти месяц.

Виталий рассказал tut.by, что они с сыном находятся в здании посольства, их кормят, с ними все в порядке.

— Все нормально, все по-прежнему. Мы находимся здесь в безопасности, все хорошо, — говорит он.

Напомним, 11 сентября жители Витебска Виталий (47 лет) и Владислав (29 лет) Кузнечики прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Когда дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища, отец и сын перепрыгнули через забор. С того момента мужчины находятся на территории диппредстваительства в ожидании разрешения их ситуации.

По словам отца и сына, милиционеры на этом фото распыляют газ на Виталия Кузнечика 6 сентября в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Ранее Виталий и Владислав рассказали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались. «Мы ушли, но понимали, что может быть преследование, — говорил Владислав. — Все — мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых».

Ранее сообщалось, что в отношении Виталия и Владислава Кузнечиков идет проверка по факту нападения на сотрудников милиции.

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