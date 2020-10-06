закрыть
6 октября 2020, вторник, 16:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Евродепутаты - белорусским силовикам: Не будьте частью военной хунты

9
  • 6.10.2020, 14:55
  • 5,571
Евродепутаты - белорусским силовикам: Не будьте частью военной хунты

Политики призвали МВД услышать голос своих сограждан и защищать народ.

Группа из 25 депутатов Европейского парламента 6 октября обратилась к командующему составу силовых структур Беларуси с призывом защищать народ, а не выполнять приказы Лукашенко, сообщают naviny.by.

Обращение инициировано бывшим министром национальной обороны Литвы, а ныне депутатом Расой Юкнявичене. Текст опубликован на сайте фракции Европарламента ELP. Обращение подписали депутаты, представляющие в Европарламенте Германию, Данию, Испанию, Латвию, Литву, Мальту, Нидерланды, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию, Швецию и Эстонию.

Поводом для обращения стала инаугурация Лукашенко, состоявшаяся 23 сентября. Евродепутаты убеждены, что эта процедура «юридически ничтожна как по моральным, так и по юридическим причинам», поэтому она не делает Лукашенко «президентом и главнокомандующим Вооруженными силами Беларуси».

«Отныне гражданин Лукашенко больше не является президентом Беларуси, он — организатор захвата власти и государственного переворота, поэтому любые приказы Лукашенко для вас незаконны, — говорится в обращении. — Пришло время вам принять собственное решение: следовать присяге о защите народа Беларуси или выполнять незаконные приказы узурпатора власти, гражданина Лукашенко. Отдавать незаконные приказы — преступление, выполнять их — тоже преступление. Международное сообщество расследует все эти преступления».

«Мы абсолютно уверены: вы прекрасно знаете, что, несмотря на подтасовку процесса голосования, преследование и устранение кандидатов и кражу голосов белорусского народа, Лукашенко все же проиграл выборы 9 августа 2020 года. Это факт», — отмечают европарламентарии.

Они подчеркивают, что «народ Беларуси считает победителем выборов и избранным президентом Светлану Тихановскую», а Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране — это «временное представительство людей, требующих демократических перемен в Беларуси».

Однако «вместо того чтобы вести диалог с народом через Координационный совет», Лукашенко «превратил Вооруженные силы и силы безопасности в инструмент нарушения прав человека белорусского народа», говорится в обращении.

«Вы, командование Вооруженных сил и милиции, тоже белорусы, как и люди, которые мирно выходят на улицы и отстаивают свои права и выступают за справедливые выборы, — отмечают европарламентарии. — Вы должны защищать мирных жителей, а не избивать и притеснять их, в том числе беременных женщин и пожилых людей. Это поворотный момент в истории, когда вы должны принять правильное решение — быть участником государственного переворота и военной хунты, организованной гражданином Лукашенко, или встать на сторону мирной белорусской гражданской нации, которая просто просит уважать свои права человека».

«Услышьте голос своих сограждан; прислушайтесь к тому, что говорит ваша совесть. Не идите против своих соотечественников. Не допускайте этого незаконного захвата власти. Не будьте частью военной хунты Лукашенко. Не становитесь соучастниками преступления», — призывают белорусских силовиков депутаты Европарламента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип