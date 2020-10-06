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Ученые: Красный и белый - цвета белорусов

  • 6.10.2020, 18:26
  • 2,804
Ученые: Красный и белый - цвета белорусов
Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как минские активисты противостоят ЖЭСам и «Зеленстрою».

Новое веяние в минских дворах: горожане стремятся их украсить, а коммунальники этому противятся, хотя раньше буквально уговаривали поучаствовать в благоустройстве! Сайт kp.by разбирался, что же изменилось.

«Цветы с клумбы вырвали потому, что они белые и красные»?

Последние события в стране так повлияли на всех и каждого, что порой кажется, дело доходит до перегибов. Так, например, у сотрудников, про крайней мере, минских ЖЭСов, «Зеленстроя» и даже у глав администраций районов в последнее время появились новые обязанности. Например, срезать бело-красно-белые ленточки, развешенные вовлеченными в общественную деятельность жильцами, закрашивать любые намеки на бело-красно-белые флаги на вверенной территории и даже изменять концепцию клумб, где росли цветы тех самых белых и красных оттенков...

- Странно сегодня делать вид, что в стране ничего не изменилось, - эмоционально намекает на политические события последних нескольких месяцев минчанка Надежда. - Сегодня для многих бело-красно-белый флаг стал символом надежды и перемен. И я сама радуюсь новым красивым муралам с национальными мотивами в городе, и одежду в красно-белых тонах полюбила. Как по мне, эти цвета смотрятся прекрасно, на глаз ложатся. Вдобавок для белорусов эти тона во многом сакральны. Но власти города упорно пытаются стереть, сломать и закрасить любые упоминания об этом. Доходит до смешного. Например, у нас возле дома, на пересечении Богдановича и Кульман, была прекрасная клумба с цветами - белыми и красными. Появилась она не в августе, но на днях работники «Зеленстроя» приехали и просто вырвали растения. Как я понимаю, потому что они красные и белые!

Фото: соцсети
Фото: соцсети

А вот что по этому поводу думают в «Зеленстрое» Советского района.

- Цветы выкопали, потому что поменялась концепция клумбы. С цветовой гаммой растений и политикой это никак не связано. Убрали однолетние растения. В следующем году на клумбе будут расти многолетники.

Как оказалось, это далеко не единичный спорный случай.

- Мы благодаря последним событиям познакомились с главой администрации нашего района, - смеются жильцы дома 131 по проспекту Дзержинского.

Обслуживанием дома здесь занимается товарищество собственников. По общему решению жильцов на трансформаторной будке появился рисунок аиста, а на периллах и балконах - бело-красно-белые ленточки.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Как только мы повесили ленточки, с нами затеяли борьбу, которая превратилась в шоу. Чтобы срезать наши ленточки, местные власти отправляют по несколько рабочих, а издалека их работу лично контролирует сам председатель райисполкома! В следующий раз, когда это увидели, пошли к нему. Так и познакомились. Заодно спросили, почему ленточки мешают, а опасный нерегулируемый перекресток, через который каждый день в школу ходят наши дети, у властей вопросов не вызывает. В ответ услышали обещания, что все наладится.

«Играем с ЖЭСом в пинг-понг по окраске стола»

- В нашем дворике на Острошицкой долгие годы стоял никому не нужный металлический ржавый теннисный стол, - рассказывает местная жительница Ольга. - Раньше дела до него ЖЭСу не было. Ровно до того момента, пока местные жители не решили его облагородить: сами вышли и покрасили в белый и красный не только стол, но еще и несколько лавочек. И что вы думаете! Тут же стол и лавки перекрасили в красный, зеленый, синий.... На это сразу нашлась и краска, и силы! Но жильцы не отступили. Стол снова перекрасили в бело-красно-белый, а ЖЭС его снова закрасил.

Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пинг-понг по окрашиванию несчастного стола жители двора на Острошицкой с местным ЖЭСом сыграли уже раз пять. Неужели никто так и не пойдет навстречу жильцам, которые проявили инициативу и решили улучшить дворик. Тем более, говорят они, цвета ведь не запрещенные.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журналисты попытались дозвониться в местный ЖЭС, но давать комментарии по этому поводу там отказались. Зато, кажется, журналисты нашли дворик с самыми смекалистыми жильцами. Он находится на улице Сурганова, где на старом техническом здании появились красные белорусские орнаменты. А чуть дальше местные собрали старые паллеты, выкрасили их за свои деньги в белый с красными орнаментами и построили целую мини-площадку. Со столиками, скамеечками. Днем на них сидят и беседуют бабушки, по вечерам - молодежь. Выглядят все очень красиво и современно. И ЖЭС площадку не разбирает!

Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фото: соцсети
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Надеемся, потому, что мы очень хотим дружить с нашими коммунальниками, - улыбается местная жительница. - Если честно, даже пошли ради этого на небольшую хитрость. Благоустроили двор, а потом сами же написали ЖЭСу благодарность. Мол, спасибо большое за то, что помогли благоустроить двор. Нам даже ответ из ЖЭСа пришел: «Пользуйтесь на здоровье»!

Ученые: «Красный и белый - цвета белорусов»

- Есть традиционный набор символов и цветов, которые использовали наши предки много столетий с дохристианских времен. Белорусы, а когда-то и все славяне, использовали красный цвет на белом фоне. Эти цвета имеют глубокую символику. Белый фон - цвет чистоты. Красный - цвет солнца, крови как символа жизни, и вообще символ жизни. С конца XIX века добавился черный цвет. Но он никогда не преобладал, только оттенял красный, - объясняет доктор искусствоведения, научный редактор книги «Беларускі арнамент» Евгений Сахута. - Все остальные цвета никогда не использовались в наших орнаментах. В народных костюмах встречаются синий, желтый, но никогда, кстати, зеленый. Зеленый считается символичным цветом у мусульманских народов. А у нас, несмотря на обилие зелени, предками никогда не использовался.

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