Новым премьером Кыргызстана избрали оппозиционера, которого накануне освободили из СИЗО 2 6.10.2020, 19:03

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фото: liter.kz

5 октября в Бишкеке прошли акции протеста против результатов парламентских выборов.

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов и беспорядков, начавшихся после парламентских выборов, передает «Медуза».

Парламент уже проголосовал за назначение новым премьером Садыра Жапарова — бывшего депутата, которого накануне протестующие освободили из одной из тюрем в Бишкеке, где он отбывал 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков.

Ранее в отставку ушел глава парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков. Президент страны Жээнбеков подчеркнул, что готов к переговорам с оппозицией.

5 октября в Бишкеке прошли акции протеста против результатов парламентских выборов — по их итогам победу одержали две проправительственные партии. Акции переросли в беспорядки, в которых пострадали несколько сотен человек, один погиб. Протестующие захватили здание, где находятся парламент и администрация президента.

ЦИК днем 6 октября признал результаты парламентских выборов недействительными.

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