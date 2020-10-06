Новым премьером Кыргызстана избрали оппозиционера, которого накануне освободили из СИЗО

Новым премьером Кыргызстана избрали оппозиционера, которого накануне освободили из СИЗО2
- 6.10.2020, 19:03
- 2,105
5 октября в Бишкеке прошли акции протеста против результатов парламентских выборов.
Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов и беспорядков, начавшихся после парламентских выборов, передает «Медуза».
Парламент уже проголосовал за назначение новым премьером Садыра Жапарова — бывшего депутата, которого накануне протестующие освободили из одной из тюрем в Бишкеке, где он отбывал 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков.
Ранее в отставку ушел глава парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков. Президент страны Жээнбеков подчеркнул, что готов к переговорам с оппозицией.
5 октября в Бишкеке прошли акции протеста против результатов парламентских выборов — по их итогам победу одержали две проправительственные партии. Акции переросли в беспорядки, в которых пострадали несколько сотен человек, один погиб. Протестующие захватили здание, где находятся парламент и администрация президента.
ЦИК днем 6 октября признал результаты парламентских выборов недействительными.