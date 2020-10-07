В Крыму загорелся санаторий Минобороны РФ
- 7.10.2020, 10:44
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Огонь охватил площадь 1,2 тысяч квадратных метров.
В санатории Минобороны РФ «Ялта» в оккупированном Крыму произошел пожар, огонь охватил площадь 1,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале, передает РБК.
Как передали в ведомстве, санаторий расположен в Ялте по адресу: ул. Севастопольская, 12.
Пожарные обнаружили, что загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей санатория. Пожару присвоили второй номер сложности.
Самостоятельно покинули здание 300 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. В ликвидации пожара принимают участие 43 человека и 13 единиц техники.
В пресс-службе Южного военного округа РФ заявили, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электропроводки, передает ТАСС. Источник «Интерфакса» также рассказал, что в санатории произошло короткое замыкание.
В 08:40 (по Минску) пожарные ликвидировали открытое горение в «Ялте».
Санаторий «Ялта» расположен рядом с набережной, на одной из старейших улиц города. Он состоит из трех спальных корпусов. Всего санаторий рассчитан на 589 койко-мест, говорится на сайте учреждения.