Правозащитники признали политзаключенными еще 20 человек 7.10.2020, 13:30

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Фото: «Наша Ніва»

В стране их уже 97.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными 20 человек. Эти люди проходят по статьям «Массовые беспорядки» и «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Правозащитники назвали политическими заключенными Никиту Гончарова, Владимира Гороха, Максима Зиневича, Михаила Калишука, Антонину Коновалову, Ивана Красовского, Илью Мигно, Виктора Шавра, Анну Сунгурову, Томаза Пипия и Тимура Пипия, Ростислава Стефановича, Артема Косаковского, Дениса Марусевича, Марка Салонникова — им предъявлено обвинение по ст. 293 (Массовые беспорядки) УК РБ.

Также политзаключенными признаны Илья Полонянкин, Марина Глазова, Евгений Кохановский, Александр Киселев и Андрей Расулов. Им предъявлено обвинение по ст. 342 (Организация или активное участие в групповых действиях) УК РБ.

Правозащитники отмечают, что расценивают преследование этих людей, как политически мотивированное и в связи с этим требуют от белорусских властей:

1. Незамедлительно освободить их из-под стражи.

2. Незамедлительно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период и остановить политические репрессии в отношении граждан страны.

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