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Женщины с цветами выходят на акции по всему Минску

  • 7.10.2020, 14:11
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Женщины с цветами выходят на акции по всему Минску

Белоруски гуляют по городу и выстраиваются в цепи солидарности.

Сегодня 60-й день белорусской революции. По всей стране уже 2 месяца продолжаются акции с требованием немедленной отставки узурпатора Лукашенко.

Женщины с цветами выходят выстраиваются в цепи солидарности или просто гуляют по всему Минску, сообщает Charter97.org со ссылкой на независимые телеграм-каналы.

Женская цепь солидарности возле станции метро Восток.

Женщины стали в цепь и на станции метро Фрунзенская.

Некоторые женщины просто гуляют по городу, как это цветочное трио в обеденный перерыв.

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