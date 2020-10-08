закрыть
8 октября 2020, четверг, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Болгария отзывает посла из Минска и призывает к новым выборам в Беларуси

2
  • 8.10.2020, 16:30
  • 3,243
Болгария отзывает посла из Минска и призывает к новым выборам в Беларуси

Cофия обещает следить за ситуацией в нашей стране.

В МИД Болгарии сообщили, что отзывают своего посла в Беларуси на консультации. Об этом сообщила министр иностранных дел Екатерина Захариева, которая участвовала в встрече GLOBSEC в Братиславе.

Во время конференции министр Захариева встретилась со Светланой Тихановской, где продолжаются протесты против Александра Лукашенко, сообщает bnr.bg.

«Сегодня наш посол в Минске Георгий Васильев вручил ноту МИД Беларуси с решением болгарского МИД отозвать его на консультации. Это знак солидарности с нашими партнерами Польшей и Литвой после того, как Беларусь попросила их сократить состав миссий обеих сторон, и они отозвали своих послов. Подобные решения приняли и другие страны ЕС», — заявила министр Захариева.

Она еще раз призвала власти Минска к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных и всех задержанных во время мирных протестов, к быстрому и эффективному расследованию случаев насилия в милиции и к началу реального национального диалога с оппозицией, с конечной целью организации новых, свободных и честных выборов, в соответствии с демократическими требованиями белорусского народа.

«Государства ЕС должны однозначно поддерживать белорусского народа и проявлять с ним солидарность. Я буду по-прежнему тесно связана с событиями в Беларуси и следить за тем, как там развивается ситуация», — подчеркнула министр Захариева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова