Болгария отзывает посла из Минска и призывает к новым выборам в Беларуси 2 8.10.2020, 16:30

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Cофия обещает следить за ситуацией в нашей стране.

В МИД Болгарии сообщили, что отзывают своего посла в Беларуси на консультации. Об этом сообщила министр иностранных дел Екатерина Захариева, которая участвовала в встрече GLOBSEC в Братиславе.

Во время конференции министр Захариева встретилась со Светланой Тихановской, где продолжаются протесты против Александра Лукашенко, сообщает bnr.bg.

«Сегодня наш посол в Минске Георгий Васильев вручил ноту МИД Беларуси с решением болгарского МИД отозвать его на консультации. Это знак солидарности с нашими партнерами Польшей и Литвой после того, как Беларусь попросила их сократить состав миссий обеих сторон, и они отозвали своих послов. Подобные решения приняли и другие страны ЕС», — заявила министр Захариева.

Она еще раз призвала власти Минска к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных и всех задержанных во время мирных протестов, к быстрому и эффективному расследованию случаев насилия в милиции и к началу реального национального диалога с оппозицией, с конечной целью организации новых, свободных и честных выборов, в соответствии с демократическими требованиями белорусского народа.

«Государства ЕС должны однозначно поддерживать белорусского народа и проявлять с ним солидарность. Я буду по-прежнему тесно связана с событиями в Беларуси и следить за тем, как там развивается ситуация», — подчеркнула министр Захариева.

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