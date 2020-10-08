закрыть
8 октября 2020, четверг, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Над «Гродно Азот» загорелся аварийный факел

4
  • 8.10.2020, 17:17
  • 7,494
Над «Гродно Азот» загорелся аварийный факел

Работа предприятия может быть остановлена.

Корреспондент «Белсата» сообщает о пламени из труб на «Гродно Азот». Это может свидетельствовать о внештатной ситуации на одном из цехов аммиака, которая привела к прекращению работы.

Напомним, работники «Гродно Азот» одними из первых присоединились к забастовке. Ранее сообщалось, что около 70 работников «Гродно Азот» написали заявления на увольнение, но пока не отдают их руководству.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова