Над «Гродно Азот» загорелся аварийный факел

Над «Гродно Азот» загорелся аварийный факел4
- 8.10.2020, 17:17
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Работа предприятия может быть остановлена.
Корреспондент «Белсата» сообщает о пламени из труб на «Гродно Азот». Это может свидетельствовать о внештатной ситуации на одном из цехов аммиака, которая привела к прекращению работы.
Напомним, работники «Гродно Азот» одними из первых присоединились к забастовке. Ранее сообщалось, что около 70 работников «Гродно Азот» написали заявления на увольнение, но пока не отдают их руководству.