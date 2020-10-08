Над «Гродно Азот» загорелся аварийный факел 4 8.10.2020, 17:17

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Работа предприятия может быть остановлена.

Корреспондент «Белсата» сообщает о пламени из труб на «Гродно Азот». Это может свидетельствовать о внештатной ситуации на одном из цехов аммиака, которая привела к прекращению работы.

Напомним, работники «Гродно Азот» одними из первых присоединились к забастовке. Ранее сообщалось, что около 70 работников «Гродно Азот» написали заявления на увольнение, но пока не отдают их руководству.

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