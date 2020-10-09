Дочь Геннадия Шутова: Хочу посмотреть в глаза человеку, который стрелял в папу 8 9.10.2020, 10:26

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Геннадий Шутов

Родственники Героя Беларуси настаивают на объективном расследовании его гибели.

Родственники убитого в Бресте 11 августа байкера Геннадия Шутова по-прежнему не согласны с официальной версией его гибели и настаивают на объективном расследовании. «Салiдарнасць» поговорила с Анастасией неподалеку от места, где произошла трагедия.

Геннадий Шутов с дочерью Анастасией. Фото из личного архива собеседницы

Два месяца назад Геннадий Шутов был еще жив. Разговаривал, ходил по брестским улицам, улыбался при встрече с родными и друзьями. Верил в перемены к лучшему.

С друзьями

Все изменилось в тот злополучный вечер 11 августа, когда пуля неизвестного попала ему в затылок. Неделю спустя Шутов скончался в столичном госпитале.

С тех пор родные Геннадия не могут понять и принять того, как обошлись с ним на центральной улице доселе мирного и спокойного города.

Журналисты встретились с дочерью Геннадия Анастасией неподалеку от того самого места, где произошла трагедия. Всякий раз, когда она приходит сюда, какой-то внутренний голос подсказывает: что-то здесь не так, в этой официальной версии, что-то не вяжется – и с характером отца, и с тем, что происходило тогда вблизи двух брестских «небоскребов».

Уже в первые дни после случившегося, когда отец был еще жив, Анастасия приходила к старшему по дому и просила предоставить видео с камеры наблюдения. Однако ей отказали. Один из жителей дома сказал, что около полуночи 11 августа приходили следователи, которые забрали копию записи.

В Следственном комитете родственникам Шутова также не дали возможности посмотреть это видео, сославшись на тайну следствия. Однако месяц спустя оно неожиданным образом попало в сеть. К тому моменту Геннадий Шутов уже скончался.

Опубликованное видео, как и другие свидетельства очевидцев, ставит под сомнение официальную версию о «нападении на милиционеров с арматурой».

– На записи видно, что сквер под этим домом на Московской несколько раз зачищал ОМОН. Об одном из таких эпизодов рассказывала жительница дома, которая видела, как из белого микроавтобуса без номеров выбежали три омоновца в масках, черной форме и с оружием.

В 21:57 на записи действительно появляется белый микроавтобус. Возможно, тот самый, о котором говорила свидетельница. Он останавливается возле лестницы в 21:57. За 20 секунд до его появления в кадре несколько человек вдруг отбегают от парапета, вдоль которого ехал микроавтобус. В 22:16 в кадре появляются мой отец и его друг Александр (он сейчас находится в минском СИЗО по обвинению в нападении на силовиков).

Они проходят вдоль бетонного парапета и останавливаются у крайней скамейки. Я узнала отца по походке – это точно он. Из рассказов очевидцев поняла, что в тот вечер планировалась какая-то акция у ДК профсоюзов. Но она в итоге не состоялась, поскольку приехал ОМОН, и собравшиеся люди быстро стали расходиться.

От Дворца культуры до дома на Московской минут пять ходьбы. Я знаю точно, что около десяти вечера отец позвонил своей сожительнице и сообщил, что собирается заказывать такси и ехать домой. Возможно, он успел вызвать такси. В ожидании они с другом присели на скамейку во дворе дома, – комментирует дочь погибшего.

Смотрим далее. В 22:32 в кадре появляются трое молодых людей – это тихари в гражданской одежде. Они поднимаются по лестнице и останавливаются в нескольких метрах от скамейки, на которой сидят Шутов и его друг. Через минуту двое из них подходят к байкерам. Ни арматуры, ни металлических труб в их руках не видно. Но какой-то конфликт, судя по всему, все же произошел.

На записи видно, как один из тихарей запрыгивает на скамейку и тут же спрыгивает обратно. На скамейке появляется еще один человек. Буквально через десять секунд несколько молодых людей отходят от лавки, но через метр-полтора все резко разворачиваются обратно. Шутова в этот момент за деревьями не видно. На записи заметно, как идущая к подъезду пара внезапно обернулась в сторону скамейки. Через пару секунд начинает убегать прохожий в белом, который неспешно подходил к скамейкам с противоположной стороны.

Через мгновение в том же направлении из-за деревьев выбегает Александр, за ним бежит один из тихарей, спотыкается, но поднимается и продолжает погоню.

Момент погони попал на видео очевидца, которое первоначально опубликовал телеграм-канал «Брест: слухи и факты». На записи видны Александр и бегущий за ним человек в штатском.

– Лежать! – кричит силовик.

Слышен выстрел.

– Лежать! Морда в пол, урод! – тот же голос.

За кадром слышны голоса снимающих видео.

– Чмошник. Это не мент, – говорит мужчина.

– Это не мент, – повторяет женщина.

– Это с*ка.

Слышен второй выстрел.

– Женя, стой! – кричит голос с улицы.

Далее на записи слышны два выстрела, но очевидцы вспоминали, что стреляли трижды. Скорее всего, видео начали снимать сразу после первого выстрела, который прозвучал как раз перед погоней – в тот момент, когда несколько человек сначала пошли от скамейки в сторону лестницы, а потом резко развернулись

Второй из участвовавших в конфликте тихарей почти сразу – в 22:34 – тоже появляется в кадре. Он отходит от скамейки, начинает идти в сторону подъезда, доходит до припаркованной машины, но потом вдруг резко разворачивается и уходит из кадра. Еще через полминуты двое мужчин подходят к скамейке – возможно, это те же самые тихари.

К ним подходят еще двое. Они двигаются под деревьями в том месте, где лежит раненый Шутов, и что-то ищут, возможно, гильзу. Машина скорой помощи заезжает во двор в 22:42. Перед этим на улице ее встречает тихарь с бородой, в черной кепке, черной майке и джинсах.

– Именно его запомнила жительница дома, с которой я общалась, – рассказывает Анастасия. – Люди его фотографировали. И он тогда начал прикрывать лицо майкой. Когда приехала скорая, он достал пистолет и начал с угрозами направлять на людей, которые подходили. Далее они все вместе быстро скрылись с места происшествия.

Этот момент, когда четверо тихарей быстро уходят, как только раненого забрали врачи, тоже попал на камеру видеонаблюдения. На видео, в кадрах, где приехала скорая, можно увидеть и Геннадия Шутова. Он лежит в луже крови прямо возле скамейки.

Напомним, в эпикризе медиков четко сказано о том, что пуля попала Геннадию в затылок. Следственный комитет при этом настаивает, что милиционер целился в плечо, но из-за «активного сопротивления» нечаянно ранил мужчину «в область головы».

– Из-за качества записи сложно судить, что именно случилось у скамейки в эти несколько секунд, – говорит Анастасия. – Но происходящее никак не укладывается в версию о нападении с арматурой, попытке отобрать оружие и последующем активном сопротивлении. Тихари сами подходят к Александру и к моему отцу, тут же начинаются эти странные прыжки на скамейку и с нее, они чуть отходят к лестнице, резко разворачиваются, делают пару шагов обратно. И после этого, очевидно, звучит выстрел. Все это занимает меньше минуты.

В справке о смерти Шутова сказано, что ее причиной стал травматический отек головного мозга. Это было установлено судмедэкспертом во время вскрытия. Основная причина смерти – травматическое внутримозговое кровоизлияние.

В документе также указывается код внешней причины по шифру международной классификации болезней (МКБ-10): Y22 – «повреждение в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями».

В этот блок МКБ-10 включаются случаи, когда доступной информации недостаточно, чтобы эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным случаем, или насилием с целью убийства.

Анастасия не находит объяснений, почему расследование по факту гибели ее отца за два месяца никак не продвинулось:

– Сразу после смерти папы мы обратились в Следственный комитет, чтобы там возбудили уголовное дело по статье «убийство». Нам пояснили, что дело будет рассматриваться в Минске. И я лично отправляла заявление на Минск. Ответ пришел, и там было сказано, что оснований для возбуждения уголовного дела не имеется.

Между тем, дело еще ранее возбудили в отношении отца «за нападение на сотрудников милиции». Оно так пока и не закрыто. Я понимаю, что есть определенный порядок расследования, что это не так быстро. Но здесь же можно было опросить очевидцев. Тем более, есть видео, на котором можно многое разглядеть и понять, если там работают специалисты. Выскажу лишь свое предположение. Мне кажется, они не сильно хотят установить истину. Это просто не в их интересах.

В Следственном комитете журналистам отказались давать какие-либо комментарии.

Анастасия же, на вопрос, верит ли в то, что это преступление будет раскрыто, сперва пожимает плечами, но все же признается:

– Не знаю. Но постараюсь сделать все возможное. Даже, если потребуется дойти до международных структур. Больше всего мне хотелось бы узнать правду и посмотреть в глаза этому человеку, который стрелял в папу. Наверняка это больно. Но так мне было бы легче потом.

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