Протестующие «взяли в осаду» посольство Беларуси в Германии 2 9.10.2020, 12:37

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Каждый рабочий день перед зданием посольства проходят акции.

Более 350 белорусов, проживающих на территории ФРГ призвали посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко и всех сотрудников посольства публично высказать свою позицию по отношению к противозаконному удержанию власти Лукашенко, а также по отношению к бесчисленным фактам нарушения Конституции и законов страны, передает «Белсат».

Граждане вспоминают о неоспоримых, ставших известными всему миру многочисленных фактах применения насилия при задержаниях и пытках в отношении тех, кто мирным путем добиваются ухода власти, за которую не голосовали.

Белорусы Германии призвали посла Республики Беларусь поддержать требование белорусского народа об освобождении всех политических заключённых и проведении честных и прозрачных выборов.

Проживающие в, пожалуй, самой влиятельной стране Евросоюза беларусы и ранее отсылали письменные обращения и петиции в посольство с призывом, чтобы те встали на сторону белорусского народа. Созданные до и после августовских выборов разнообразные инициативы пытались наладить диалог с посольством. Например, белорусское объединение Razam обращалось в посольство РБ с просьбой о встрече, однако получило отказ.

Последующие обращения членов объединения и призывы к посольству высказать свою позицию о ситуации в Беларуси были проигнорированы.

С 8 сентября каждый рабочий день при организации активистов Тараса Сякерка и Михаила Таубе перед зданием официального представительства Беларуси в Федеративной Республике Германия проходят акции и одиночные пикеты, призванные обратить внимание беоарусского представительства и местной общественности на острую ситуацию в Беларуси.

Подписи под обращением были собраны на акциях солидарности в Дюссельдорфе, Брауншвайге, Берлине и Потсдаме, а так же в сети. Письма были доставлены послу 2, 3, 7 октября.

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