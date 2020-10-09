11 октября в Минске пройдет Марш Гордости 9.10.2020, 14:59

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Фото: AP

14:00, Минск - от Немиги до Стелы, по всей стране - в центрах городов.

Независимые телеграм-каналы сообщили о том, что в воскресенье, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси пройдет Марш Гордости:

— Ровно два месяца с начала протеста против нагло украденных выборов – за новые, честные и настоящие. Два месяца упорной, ежедневной борьбы за свои права и будущее. Два месяца несгибаемой воли и бесстрашия в противостоянии самой бесчеловечной диктатуре Европы. Два месяца новой истории Беларуси. И это только начало.

Беларусы много узнали о себе за эти два месяца. Что мы способны объединяться дворами и даже целой страной. Что у нас, таких разных, так много общих ценностей. Что мы можем сами следить за чистотой наших улиц, за соблюдением наших прав и свобод, оказывать поддержку нуждающимся. Что мы точно можем брать ответственность за себя и за страну.

Мы узнали, что среди нас так много креативных, трудолюбивых, бесстрашных людей, которые друг за друга горой. Что мы способны высказывать нашу волю мирно, но неумолимо.

Два месяца мы каждый день упрямо боремся за свободу и свои права, несмотря на чудовищные репрессии. Несмотря на все попытки режима разобщать, запугивать, подавлять, унижать и уничтожать. Власть долго убеждала, что мы инфантильный, пугливый, недоверчивый и безынициативный народ, который пропадет без поводыря. И вот уже два месяца мы доказываем себе и всему миру, что это не так. Нам с вами есть чем гордиться.

Поэтому в воскресенье беларусы выйдут на Марш Гордости. Мы снова покажем, что неумолимы в нашем стремлении к свободе, развитию, переменам. Мы снова порадуемся обилию светлых и смелых людей вокруг. Отметим наш собственный праздник: два месяца новой Беларуси. Которую мы строим своими руками, с честью и достоинством. И мы не свернем назад.

В Минске традиционно соберемся на отрезке от Немиги до Стелы. По всей стране – в центрах ваших городов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ, 14:00

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