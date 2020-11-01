Окружение Лукашенко массово выводит деньги из Беларуси 11 1.11.2020, 12:58

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Готовятся к бегству?

Как текущая политическая ситуация повлияла на Лукашенко и коррупцию в Беларуси? Какие существуют коррупционные схемы и насколько интенсивно провластные олигархи выводят свои активы из страны? Об этом говорится в расследовании журналиста «Белсата» Станислава Ивашкевича.

Этот ролик длится лишь 15 минут, но очень наглядно показывает и объясняет, как окружение Лукашенко массово выводит деньги белорусов.

Тут и липовые инвестиции, и офшоры на Мальте и Кипре, и бизнес в Великобритании, и подставные фирмы на Британских виргинских островах и Панаме. И, конечно, всем этим управляют приближенные к плешивому диктатору чиновники.

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