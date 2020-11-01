закрыть
1 ноября 2020, воскресенье, 13:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Окружение Лукашенко массово выводит деньги из Беларуси

11
  • 1.11.2020, 12:58
  • 13,112
Окружение Лукашенко массово выводит деньги из Беларуси

Готовятся к бегству?

Как текущая политическая ситуация повлияла на Лукашенко и коррупцию в Беларуси? Какие существуют коррупционные схемы и насколько интенсивно провластные олигархи выводят свои активы из страны? Об этом говорится в расследовании журналиста «Белсата» Станислава Ивашкевича.

Этот ролик длится лишь 15 минут, но очень наглядно показывает и объясняет, как окружение Лукашенко массово выводит деньги белорусов.

Тут и липовые инвестиции, и офшоры на Мальте и Кипре, и бизнес в Великобритании, и подставные фирмы на Британских виргинских островах и Панаме. И, конечно, всем этим управляют приближенные к плешивому диктатору чиновники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Абсурд в кубе
Абсурд в кубе Валерий Карбалевич
Требуются санитары
Требуются санитары Андрей Санников
Дешевый ОМОН
Дешевый ОМОН Ирина Халип
Бастуй, Беларусь!
Бастуй, Беларусь! Баста!