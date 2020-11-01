Белорусы заблокировали проезд силовиков на бронетехнике к протестующим в Минске 1.11.2020, 16:25

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Десятки сигналящих автомобилей остановились на перекрестке.

В Минске местные жители на автомобилях заблокировали проезд, чтобы силовики не смогли добраться до протестующих. Запись с места событий публикует издание Baza.

На ролике, снятом свидетельницей происходящего из своей квартиры, видно, как десятки сигналящих автомобилей остановились на перекрестке, чтобы военная бронированная техника не смогла проехать в центр города, где проходят митинги.

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