Опрос New York Times: Байден опережает Трампа в четырех ключевых штатах 1 1.11.2020, 17:56

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Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает на выборах в процентном соотношении республиканца и действующего главу Америки Дональда Трампа в четырех ключевых штатах страны.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса колледжа Сиенна совместно с The New York Times по состоянию на 1 ноября.

Так, экс-вице-президент Байден имеет значительное преимущество над Трампом в самых важных "колеблющихся штатах" где среди избирателей не было однозначной подавляющей поддержки того или иного кандидата. Сюда относятся Пенсильвания, Аризона, Флорида и Висконсин. Согласно опросу, демократа готовы поддержать те американцы, которые не участвовали в выборах 2016-го года.

В Висконсине процент избирателей, которые хотят поддержать Байдена значительно больше, чем в остальных трех - он опережает Трампа на 11 пунктов (52% против 41%). Меньшее преимущество над действующим президентом США демократ имеет во Флориде - три пункта. В Аризоне и Пенсильвании Байден опережает Трампа на шесть пунктов.

Отмечается, что в одном из штатов процент избирателей, которые готовы поддержать кандидата от республиканцев, не превышает 44%.

Погрешность опроса составляет 3,2% пункта в Висконсине и Флориде, 3% - в Аризоне и 2,4% - в Пенсильвании.

По состоянию на субботу, 31 октября, в США досрочно проголосовали уже проголосовали более 90 миллионов американцев. В трех из четырех (за исключением Пенсильвании) опрошенных газетой The New York Times штатов большинство респондентов сказали, что они уже проголосовали.

Ряд изданий предсказывает почти 100%-ную победу демократу Джо Байдену. Например, The Economist прогнозирует победу Байдена по итогам голосования выборщиков с вероятностью более 96%; FiveThirtyEight дает 88%, тогда как в целом электоральный разрыв между экс-вице-президентом и Дональдом Трампом составляет 8,7% (51,8% против 43,1%).

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