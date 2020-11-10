В Ереване протестующие захватили здание парламента 10.11.2020, 8:38

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Фото: Reuters

Протесты вспыхнули после объявления о прекращении войны в Карабахе.

На фоне подписания соглашения о прекращении конфликта в Карабахе и передаче Азербайджану части территорий, находящихся под контролем Армении, в Ереване начались волнения. Протестующие ворвались в здание правительства. Трансляцию акций протеста ведет армянское издание News.am.

После заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении боев в Нагорном Карабахе и подписания соглашения, согласно которому Азербайджану возвращается часть территорий в Карабахе, перед парламентом Армении начался стихийный митинг. Собравшиеся скандировали «Не отдадим!», после чего часть протестующих ворвалась в здание парламента — они искали премьер-министра Никола Пашиняна. Охрана парламента и полиция им не препятствовали.

Протест никем не контролируется и не координируется. Звучат различные призывы — о движении президентского дворца и к дому премьер-министра, о перекрытии дороги в аэропорт, чтобы не допустить бегства членов правительства. Манифестанты также просят кого-нибудь из военного руководства страны взять ситуацию под контроль.

Напомним, согласно трехстороннему соглашению, подписанным премьер-министром Армении Никола Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным с 10 ноября объявляется полное прекращение огня в Нагорном Карабахе. Россия вводит порядка двух тысяч миротворцев, а Армения и Нагорный Карабах обязуются передать Азербайджану несколько районов.

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