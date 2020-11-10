Исследование: Бизнес сейчас чрезвычайно высоко оценивает текущие риски ведения дел в Беларуси 10.11.2020, 16:09

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Инвестиций ждать не приходится.

Опрос частных компаний, проведенный Исследовательским центром ИПМ, содержит неожиданные выводы. Например, несмотря на пандемию, бизнес в целом положительно оценивает свое экономическое и финансовое положение в настоящее время. В частности, как хорошее или очень хорошее свое экономическое и финансовое положение оценивают 36 и 39% опрошенных предприятий. В то же время плохим или очень плохим его находят 21 и 25% соответственно, сообщает office life.

Однако у бизнеса преобладают пессимистичные ожидания относительно своих перспектив. Доля тех, кто ожидает ухудшения своего экономического положения, составила 48,5%. Для сравнения: на улучшение рассчитывают 14,6% опрошенных.

В частности, опрошенные компании ожидают сокращения объемов производства/продаж в ближайшие два-три месяца. Это подтверждают 39% респондентов. На рост продаж рассчитывают 18% предприятий, в основном промышленников.

Строительные компании, участвовавшие в опросе, сообщают, что обеспечены заказами в среднем на четыре месяца. Такой объем портфеля заказов соответствует «нормальному» для такого времени года, но ожидания на будущее негативные.

Компании торговли и сферы услуг признают некоторое снижение продаж за последние 2–3 месяца. И считают, что это обостряет конкуренцию. При этом компании ожидают дальнейшего снижения продаж и, соответственно, планируют уменьшать закупки у своих поставщиков.

Примечательно, что, несмотря на негативные ожидания об изменении объемов производства, бизнес не планирует пропорционально сокращать занятость. Более половины компаний (57%) не ожидают изменения численности занятых в ближайшие 2–3 месяца. В то же время готовятся к сокращению 29% компаний.

Текущие условия ведения бизнеса в Беларуси опрошенные предприятия оценивают негативно. Более половины респондентов считают существующие риски ведения бизнеса запредельно высокими (54%). Остальные опрошенные назвали текущие риски просто высокими (31%) или средними (14%). Ни один из опрошенных представителей бизнеса не оценил риски как низкие.

Бизнес отмечает крайне низкую доступность финансирования: на вопрос «Насколько легко вашей компании в настоящее время получить кредит» более двух третей компаний (69%) ответили, что получить финансирование сейчас сложнее обычного.

Наиболее существенными препятствиями для роста деловой активности в Беларуси бизнес считает макроэкономическую нестабильность и высокую неопределенность экономической среды. Исчезновение макроэкономической нестабильности из перечня ключевых барьеров для развития бизнеса было важнейшим результатом монетарной политики нынешней команды Национального банка, но сначала пандемия, а затем политический кризис, спровоцировавший падение доверия к власти в целом и к банковской системе в частности, вернули эту проблему в повестку дня, говорится в обзоре ИПМ.

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