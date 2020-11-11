Опрос: рейтинг Зеленского падает, а Порошенко растет 11.11.2020, 13:26

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Кто самый популярный политик в Украине?

По данным опроса украинских социологов, в президентском рейтинге Владимир Зеленский опережает своих конкурентов. Однако по сравнению с апрелем фиксируют падение уровня поддержки действующего главы Украины, пишет «Новое время».

Данные КМИС свидетельствуют, что за Зеленского в октября готовы проголосовать 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился с выбором. В апреле эти показатели были на уровне 28,9% и 40,9% соответственно.

Далее симпатии украинцев распределились так:

Петр Порошенко 13,2% среди всех опрошенных и 17,3% среди определившихся (11,1% и 15,7% в апреле);

Юлия Тимошенко — 8,5% и 11,1% (6,2% и 8,7% в апреле);

Юрий Бойко — 8% и 10,5% (6,3% и 8,9% в апреле);

Игорь Смешко — 7,2% и 9,5% (6,5% и 9,2% в апреле);

Виктор Медведчук — 6,7% и 8,8% (в апреле — 4,5% и 6,4%).

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