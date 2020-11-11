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Эрдоган: Турция присоединится к миротворческим силам в Карабахе

  • 11.11.2020, 18:27
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Эрдоган: Турция присоединится к миротворческим силам в Карабахе
фото: Reuters

Ранее Россия отвергала информацию о турецких миротворцах.

Турция утром в среду подписала соглашение с Россией о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, отметив, что Анкара присоединится к миротворческим силам, размещаемым в карабахском регионе. Сам центр мониторинга будет действовать на территориях, ранее находившихся од контролем армянских сил, но перешедших Азербайджану – согласно недавним договорённостям о прекращении боевых действий.

Заявление Эрдоган сделал на встрече в Анкаре с членами парламента от правящей "Партии справедливости и развития".

Ранее Россия отвергала информацию о турецких миротворцах в Карабахе.

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