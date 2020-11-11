Bloomberg: Трамп боится уходить из Белого дома по двум причинам 10 11.11.2020, 20:37

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Дональд Трамп

Одна - финансовая, другая - юридическая.

Хотя президент США Дональд Трамп на протяжении многих лет лавировал среди многих трудностей – угрозой банкротство, интенсивные федеральные расследования и импичмент – он не обременен сожалением, пишет агентство Bloomberg (перевод - zn.ua).

Богатство, знаменитость и президентство поддерживали жизнерадостность Трампа, пишет автор. Вся это также означало, что Трамп не учился на своих ошибках.

Теперь, однако, перед Трампом стоят две угрозы, которые появятся после того, как он покинет Белый дом в январе. Одна - финансовая, другая - юридическая.

Агентство подчеркивает, что ни одну из этих грядущих проблем Трамп полностью не контролирует. И обе проблемы могут помочь объяснить, наряду с его вечной неспособностью смириться с проигрышем, почему Трамп не признает, что избранный президент Джо Байден станет его преемником, и почему он привлек Республиканскую партию, чтобы помочь ему осведомить американцев об итогах президентских выборов.

Трамп и его бизнесы внутри Trump Organization в долгах в размере более одного миллиарда долларов. Часть этой суммы за последние несколько лет была раскрыта в личных финансовых декларациях президента, представленных в Управление по этике правительства. Недавно газета New York Times сообщила, что личные долги Трампа – 421 миллиона долларов , причем более 300 миллионов долларов должны быть выплачены в течение четырех лет.

Другими словами, Трамп на крючке. В условиях пандемии его бизнес - отели, развлечения, городская недвижимость - особенно пострадали. По оценкам Forbes, его активы оцениваются в 3,7 миллиарда долларов; Bloomberg News оценивает их примерно в 3,2 миллиарда долларов. Он не разорится. Большая часть его активов не является ликвидной, а это значит, что на него могут оказать давление, чтобы он быстро продал активы, если ему нужно будет собрать средства для уплаты долгов. Среди наиболее ценных активов Трампа, например, миноритарные пакеты акций в двух объектах недвижимости. Слухи о необходимости продажи активов могут еще больше снизить стоимость портфеля Трампа.

Другая вещь, которая ослабит способность Трампа договариваться о крупных финансовых сделках или прощении: уход с поста президента.

С юридической точки зрения, против Трампа, его детей и их компаний ведут расследования в области финансов, бухгалтерии и налогов.

Окружная прокуратура Манхэттена расследует дело Трампа в связи с возможным налоговым мошенничеством и подделкой деловых документов, согласно материалам апелляционного суда. В этом расследовании, которое также рассматривает вопрос о выплате президентом денег за молчание двум женщинам, которые якобы имели с ним сексуальные отношения, прокуратура добивается получения налоговой декларации Трампа за восемь лет. Она также рассматривает вопрос о том, завысил ли Трамп стоимость своей собственности и других активов для получения средств от кредиторов и инвесторов.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс начала еще одно расследование, также сфокусированное на том, манипулировали ли Trump Organization и семья Трампа оценками для обеспечения финансирования или налоговых льгот.

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