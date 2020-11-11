Оппозиция Армении не смогла провести заседание для отставки Пашиняна 11.11.2020, 21:13

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Никол Пашинян

Для начала заседания по вопросу отстранения Пашиняна от должности не хватило трех человек.

Оппозиции Армении не удалось провести внеочередное заседание парламента, сообщил депутат фракции партии «Процветающая Армения» Геворк Петросян. Его слова передает News.am. Заседание было назначено на 20:00 по местному времени (19:00 по Минску), на нем должен был обсуждаться вопрос отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

«Для обеспечения кворума в в Национальном Собрании необходимо присутствие еще четырех человек», — сообщил Петросян. По его словам, в парламент пришли депутаты фракций партий «Процветающая Армения» и «Светлая Армения», но от фракции правящей партии «Мой шаг» нет ни одного депутата. Позднее на заседание от правящей партии приехала вице-спикер парламента Лена Назарян, однако для кворума все равно не хватило трех участников.

Как пишет News.am, представитель партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян попросил разойтись демонстрантов у здания парламент, чтобы обеспечить безопасность и исключить провокации.

Ранее представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что Пашинян должен добровольно сообщить о своей отставке до полуночи. «Либо премьер-министр в течение сегодняшнего дня должен подготовить текст о своей отставке и уйти, либо Национальное собрание в ближайшие часы созовет внеочередное заседание, на котором будет решен вопрос отставки главы правительства», — говорил Сагателян. После этого партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» объявили, что собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента.

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