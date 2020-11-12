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В Турции из-за коронавируса запретили курить на улице

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  • 12.11.2020, 13:37
  • 2,989
В Турции из-за коронавируса запретили курить на улице

В стране отмечается резкий рост числа заразившихся COVID-19.

Как стало известно сайту Charter97.org из турецких СМИ, сегодня Турция запретила курение в общественных местах. Ограничительные меры приняты для того, чтобы остановить резкий всплеск заболеваемости COVID-19.

Дело в том, что в Турции действует масочный режим, а при курении люди опускают маски, нарушая ограничительные меры.

Ежедневное количество случаев заболевания коронавируса в Турции в последнее время резко возросло: в среду было обнаружено 2693 больных. Турецкие власти сообщает только о количестве тех, у кого проявляются симптомы.

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