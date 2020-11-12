В Турции из-за коронавируса запретили курить на улице

В Турции из-за коронавируса запретили курить на улице6
- 12.11.2020, 13:37
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В стране отмечается резкий рост числа заразившихся COVID-19.
Как стало известно сайту Charter97.org из турецких СМИ, сегодня Турция запретила курение в общественных местах. Ограничительные меры приняты для того, чтобы остановить резкий всплеск заболеваемости COVID-19.
Дело в том, что в Турции действует масочный режим, а при курении люди опускают маски, нарушая ограничительные меры.
Ежедневное количество случаев заболевания коронавируса в Турции в последнее время резко возросло: в среду было обнаружено 2693 больных. Турецкие власти сообщает только о количестве тех, у кого проявляются симптомы.