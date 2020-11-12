«Мы перешли к планомерной работе против режима» 2 12.11.2020, 14:23

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Фото: AFP

В борьбу включилось все общество.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо от своего подписчика:

«Когда с нами случилось 9-11 августа, мы не понимали, как в мирной Беларуси может такое произойти. Как один человек умудрился устроить ЭТО! Тут, рядом с нами, прямо в нашей жизни, такой тихой и мирной.

Мало того, что он полностью растерял поддержку народа, проиграл выборы, так еще и так плохо это скрыл, чтобы об этом узнали абсолютно все. ВСЕ. Настолько, что любые аргументы «ЗА» кажутся бредом.

Море насилия, от вида которого у взрослых мужиков слезы лились градом, открывались язвы, все валилось из рук. И после этого он решил, что мы скромно прикроем глаза ладошкой и скажем, что ничего не было? Миллионы образованных, состоявшихся людей?

Он начал с нами ВОЙНУ. Сначала все выглядело абсурдом и бредом, а мы были наивны и ждали быстрой победы. Мы ждали, когда до него, наконец, дойдет информация о том, что происходит. Но по мере понимания, что все это осознанный геноцид, мы перешли к планомерной, плодотворной работе всего общества против режима».

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