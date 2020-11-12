Турция рассказала, как будет осуществлять контроль над ситуацией в Карабахе 12.11.2020, 14:43

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Кроме совместного с РФ мониторингового центра, будут созданы наблюдательные отделения на местах.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, комментируя недавние соглашения по Карабаху, заявил о равной роли Турции и России в мониторинге ситуации в регионе.

Турецкое информагентство «Анадолу» сообщило, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Баку рассказал, что кроме совместного с Россией мониторингового центра по Карабаху, локацию для которого определят вместе с азербайджанской стороной, появятся также и «наблюдательные отделения» на местах.

Он заявил, что роль Турции в процессе наблюдения за ситуацией в регионе будет такой же, как и у России, а также отметил, что после согласования этих вопросов возможность отправки турецких военных за рубеж может рассмотреть парламент страны. Чавушоглу сообщил, что уже в пятницу, 13 ноября, в Турцию прибудет российская делегация для обсуждения создания совместного мониторингового центра.

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