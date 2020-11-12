Журналиста Олега Груздиловича арестовали на 15 суток 2 12.11.2020, 18:10

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Олег Груздилович

Фото: t.me/radiosvaboda

Его осудили за участие в акции, хотя на нем была жилетка «Пресса».

Журналиста Олега Груздиловича осудили на 15 суток административного ареста. Такое решение принял 12 ноября суд Фрунзенского района Минска, сообщают правозащитники.

Судья Мария Ерохина признала Груздиловича виновным в участии в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП).

Как отмечает «Радыё Свабода», журналиста обвинили в участии в акции протеста 25 октября около 16:40 на улице Сурганова в Минске. В свою очередь Груздилович на суде подчеркнул, что работал там как сотрудник СМИ по заданию газеты «Народная воля», имел на себе жилетку с надписью «Пресса» и журналистское удостоверение.

61-летний журналист Олег Груздилович был задержан вечером 10 ноября в Минске. Милиционеры пришли в 19:30 к нему в квартиру и продемонстрировали снимки с акции протеста 25 октября, на которых он был запечатлен.

Административные аресты в изоляторах сейчас отбывают 17 журналистов, в том числе двое корреспондентов БелаПАН — Павел Добровольский и Ян Авсеюшкин. Все они выполняли профессиональные обязанности.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, корреспондента информационного портала «Могилевский регион» Алеся Соболевского за «участие» в акции протеста (арт. 23.34 КоАП) оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей).

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