Избитый лукашистами Роман Бондаренко скончался 73 12.11.2020, 19:57

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Фото из социальных сетей

Он был убит сотрудниками милиции.

11 ноября вечером на известной на всю Беларусь «площади Перемен» случилось ЧП. В дворик на улице Червякова, 24Б приехали сотрудники милиции и схватили 31-летнего местного жителя Романа Бондаренко. Мужчину избили в микроавтобусе и в Центральном РУВД Минска. После этого житель протестного двора оказался в больнице в бессознательном состоянии.

Как стало известно «Белсату», Роман Бондаренко скончался в реанимации. Эту информацию ряду СМИ подтвердила сестра погибшего.

Местная жительница Юлия стояла рядом с Романом и видела всё своими глазами. Вот что рассказала «Нашай Нiве» очевидец событий:

«Вчера около 10 вечера в наш двор приехали люди в штатском с масками на лицах. Две-три женщины и семь мужчин. Начали срезать ленты.

Я вышла на улицу и видела события своими глазами, — рассказывает Юлия. — У меня возник спор с одной из женщин: что вы здесь делаете? Ответ был: мы неравнодушные граждане, живем в своей стране!

В это время я увидела Рому. Подошла к нему, поздоровалась. Мы стояли с ним и слушали, как какой-то парень ведет полемику с одним из тихарей.

Рома спокойный, не горячий. Он же художник. Никогда не провоцировал на драки, вел себя осмотрительно. И вчера тоже.

Рома слушал-слушал диалог парня с тихарем, потом понял, что это бессмысленный разговор. И сказал парню: «Всё, не о чем тут разговаривать, заканчивайте».Тут тихарь к нему повернулся и сказал: «Ты что тут, борзый?» И пошел на Рому. Рома начал отступать. И они оказались почти возле мурала. Тихарь толкнул Рому.

Рома уклонялся, но не отбивался! Но тихарь схватил его, начал крутить. И получилось так, что он сильно толкнул Рому на детскую металлическую лесенку и насел на него. И тут у этого тихаря выпал телефон. Я крикнула: «Рома, сними маску с него!» После этих слов тихарь подхватил телефон и резко убежал, говорит Юлия.

«Но в ту же секунду из разных углов подбежали двое в сером и черном — не в форме, в штатском и в масках. Они подбежали и начали Рому «прессовать»: они его не били, но насели, прижали к земле.Все это время по периметру двора стояли тонированные бусы. Из них никто не выходил.

И эти, которые выбежали, взяли Рому, понесли за руки и ноги, махнули бусу, чтобы тот подъехал. Рому кинули внутрь машины. Чтобы бус качался — этого я не видела. Кинули, и бус сразу уехал.

Все это я пересказала сегодня следователям. Считаю, что ситуацию нужно максимально обнародовать.

Я думаю, Романа били или в бусе, или в РУВД. На площадке это была потасовка, а не драка. И Роман о ту лесенку ударился не головой! Во всяком случае я так увидела. И крови потом на детской площадке не было».

Напомним, ночью в больницу поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов.

Это не первая смерть за время время мирных протестов в Беларуси. Уже погибли Александр Тарайковский (Минск), Александр Вихор (Гомель), Геннадий Шутов (Брест), Никита Кривцов (Минщина). Также вызывает вопросы гибель директора Волковысского музея Константина Шишмакова.

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