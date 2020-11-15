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Армения не успела вывести войска из Кельбаджарского района в срок

  • 15.11.2020, 18:49
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Армения не успела вывести войска из Кельбаджарского района в срок

Баку пошел Еревану навстречу и продлил срок исполнения соглашения.

Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод военных и выезд армянского населения из Кельбаджарского района, который ранее был под контролем самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, передает svoboda.org.

В соответствии с соглашением о прекращении боевых действий, Армения должна была возвратить этот район Азербайджану до 15 ноября, но не успела этого сделать из-за плохих погодных условий и того, что выезд из Кельбаджарского района возможен только по одной дороге с ограниченной пропускной способностью. Баку пошел Еревану навстречу и продлил срок исполнения соглашения на десять дней.

Министерство обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщило о еще 51 погибшем в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта. По уточненным данным ведомства, всего с начала боевых действий погибли 1 тысяча 434 бойцов так называемой армии обороны Карабаха. При этом министерство здравоохранения Армении накануне объявило, что в войне в Карабахе с армянской стороны погибло более 2,3 тысячи военнослужащих. Азербайджан свои потери не называет.

В воскресенье ещё семь военно-транспортных самолётов с российскими миротворцами и техникой приземлились в Армении. Отмечается, что число военнослужащих достигло почти двух тысяч, они развернуты вдоль всей линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

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