Порядка 50 человек собрались на акцию памяти у посольства Беларуси в Москве 15.11.2020, 20:21

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иллюстрационное Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Люди держат в руках свечи и цветы в знак памяти об убитом 31-летнем минчанине Романе Бондаренко.

Около 50 человек выстроились в цепь солидарности напротив посольства Беларуси в Москве. Многие держат в руках свечи и цветы в знак памяти о погибшем 12 ноября 31-летнем минчанине Романе Бондаренко, передает корреспондент ТАСС.

Люди стоят с бело-красно-белыми флагами, некоторые пришли на акцию с фотографиями Бондаренко. Участники скандируют "Жыве Беларусь", проезжающие автомобилисты сигналят в знак поддержки.

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