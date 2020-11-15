Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности 30 15.11.2020, 21:05

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Остановить карателей могут только немедленные санкции Запада!

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты страны Андрей Санников сделал срочное заявление.

«Остановить карателей могут только немедленные санкции Запада!

Прошу максимальный репост!

Переводите на другие языки в своих странах, распространяйте, требуйте введения санкций от политиков.

Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений».

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