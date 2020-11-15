Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности30
- 15.11.2020, 21:05
- 13,571
Остановить карателей могут только немедленные санкции Запада!
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты страны Андрей Санников сделал срочное заявление.
«Остановить карателей могут только немедленные санкции Запада!
Прошу максимальный репост!
Переводите на другие языки в своих странах, распространяйте, требуйте введения санкций от политиков.
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности:
- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;
- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;
- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;
- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;
- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;
- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;
- выслать всех послов режима как пособников преступлений».