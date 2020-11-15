В Перу ушел в отставку второй президент за шесть дней

В Перу ушел в отставку второй президент за шесть дней2
- 15.11.2020, 21:14
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Его уход связан с подавлением акций протеста.
Временный президент Перу Мануэль Мерино де Лама подал в отставку. Об этом он заявил во время выступления с посланием к нации, сообщает газета El Comercio.
Мерино де Лама вступил в должность временно исполняющего обязанности президента страны шесть дней назад, 10 ноября. Он сменил на посту Мартина Вискарру, которого обвиняют в получении взяток.
Требование отстранить Мерино де Лама с должности вызвано смертью двух участников протестов, которые начались в Перу в понедельник. Как сообщает La Republica, 14 ноября в ходе столкновений с национальной полицией в Лиме погибли двое молодых людей.
После этого 13 членов перуанского кабинета министров отказались работать с Мерино де Лама и заявили о своем увольнении. Среди них министры здравоохранения, сельского хозяйства, юстиции, экономики, культуры, торговли и туризма, образования, энергетики, обороны, а также глава МВД.