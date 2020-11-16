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В Перу второй раз за неделю сменился президент

  • 16.11.2020, 8:16
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В Перу второй раз за неделю сменился президент

Уйти в отставку от Мерино де Ламы требовали протестующие.

Временный президент Перу Мануэль Мерино де Лама подал в отставку после протестов в стране.

Об этом сообщает местное издание El Comercio, пишет «Новое время».

Мерино де Лама занял свою должность временно исполняющего обязанности президента всего шесть дней назад — 10 ноября. На своем посту он сменил Мартина Вискарру, которого обвинили в коррупции.

Уйти в отставку от Мерино де Ламы требовали протестующие после того как во время демонстрация погибли двое активистов. Также с экс-главой государства отказались работать 13 членов Кабмина.

Политический кризис в Перу начался после того как свой пост покинул бывший президент Мартин Вискарра. Его обвинили в помощи певцу Ричарду Свингу в его уголовном деле.

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