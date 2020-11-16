Работник БЖД: Забастовка – очень действующий метод, чтобы поколебать этот режим 8 16.11.2020, 18:26

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Дмитрий Борейша

фото с сайта: belsat.eu

Как 54-летний гомельчанин решил участвовать в общенациональной забастовке.

Дмитрий Борейша, 54 года, Гомель

Дмитрий 27 лет работал на Гомельском вагонном участке отделения «Белорусской железной дороги». Говорит «Белсату», что втянулся. Сначала работал механиком, после начальником поезда, а после и инженером по охране труда.

27 сентября Дмитрий вместе с женой принимали участие в мирном шествии в Гомеле. Вместе они были задержаны и осуждены: жена после 3 суток в изоляторе получила штраф 20 Б.В., а Дмитрий получил арест 15 суток.

Дмитрий Борейша

фото с сайта: belsat.eu

«Когда я вышел из изолятора, на меня началось давление со стороны руководства. Мне открыто предложили уволиться. На той же неделе Светлана Тихановская призвала присоединиться к забастовке, и я решил это сделать», – рассказывает Дмитрий.

Он написал заявление руководству. В заявлении он отметил, что не согласен с результатами выборов и с 29 октября присоединяется к забастовке. В тот день Дмитрий оставался на рабочем месте, но ничего не делал. У него поставили видеокамеру и вели запись. В течение дня Дмитрию приносили два распоряжения на выполнение работы, от которых он отказался.

На следующий день Дмитрию позвонили и объявили об увольнении за неисполнение служебных полномочий лицом, у которого есть взыскание. Это взыскание Дмитрий получил во время проверки, которая приехала после его ареста. После увольнения Дмитрия вызывали в РОВД на профилактическую беседу.

«Я обратился к правозащитникам «Весны», но мне объяснили, что мое увольнение произошло якобы на законных основаниях. Смысла обжаловать нет, но я точно буду как-то реагировать, чтобы зафиксировать это все», – сказал Дмитрий.

Дмитрий говорит, что на работе очень много людей подходило к нему, чтобы выразить солидарность. Они все разделяют взгляды Дмитрия, но собственно забастовку не поддержали – боятся.

«26 лет из нас делали то, во что мы превратились. Многие люди связаны кредитами. У меня же таких проблем нет, поэтому мне было проще. Хотя у меня тоже есть несовершеннолетний сын, но жена поддержала мое решение полностью. Забастовка – очень действующий метод, чтобы поколебать этот режим, наряду с экономическими санкциями против руководства страны. Но нужно, чтобы забастовка была массовой», – говорит Дмитрий.

«Я ни о чем не жалею. У меня была надежда, что мой поступок подтолкнет других. И это произошло, возможно, но не так сильно, как я бы хотел. В любом случае моя забастовка какое-то влияние на людей оказала. Люди мне пожимали руку», – говорит Дмитрий.

Дмитрий не скрывает, что хотел бы восстановиться на работе, когда сменится власть. Он считает, что был уволен по политическим мотивам. Ему сложно что – то менять в жизни, но он к этому готов – уже собирается идти на курсы по IT-специальности.

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