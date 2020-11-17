В Солигорске появился еще один Стачечный комитет
- 17.11.2020, 15:29
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«Стройтрест N3» присоединился к общенациональной забастовке.
Создан еще один Стачечный комитет в городе Солигорске.
Представители ОАО «Стройтрест N3» присоединились к общереспубликанской Стачке, сообщает «Народная грамада».
В новый Стачком вошли:
-Кецко Кирилл Сергеевич, монтажник СТС и О 3 разряда.
-Макаров Владимир Сергеевич,
монтажник СТС и О 3 разряда.
-Метельский Артем Олегович
монтажник СТС и О 3 разряда.
«Мы присоединились к общереспубликанской стачке, так как не можем оставаться в стороне от происходящего в нашей стране. Не можем спокойно наблюдать за происходящим насилием и беспределом самопровозглашенной преступной власти», — говорится в заявлении Стачкома.