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В Солигорске появился еще один Стачечный комитет

  • 17.11.2020, 15:29
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В Солигорске появился еще один Стачечный комитет

«Стройтрест N3» присоединился к общенациональной забастовке.

Создан еще один Стачечный комитет в городе Солигорске.

Представители ОАО «Стройтрест N3» присоединились к общереспубликанской Стачке, сообщает «Народная грамада».

В новый Стачком вошли:

-Кецко Кирилл Сергеевич, монтажник СТС и О 3 разряда.

-Макаров Владимир Сергеевич,

монтажник СТС и О 3 разряда.

-Метельский Артем Олегович

монтажник СТС и О 3 разряда.

«Мы присоединились к общереспубликанской стачке, так как не можем оставаться в стороне от происходящего в нашей стране. Не можем спокойно наблюдать за происходящим насилием и беспределом самопровозглашенной преступной власти», — говорится в заявлении Стачкома.

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