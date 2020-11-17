В Солигорске появился еще один Стачечный комитет 17.11.2020, 15:29

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«Стройтрест N3» присоединился к общенациональной забастовке.

Создан еще один Стачечный комитет в городе Солигорске.

Представители ОАО «Стройтрест N3» присоединились к общереспубликанской Стачке, сообщает «Народная грамада».

В новый Стачком вошли:

-Кецко Кирилл Сергеевич, монтажник СТС и О 3 разряда.

-Макаров Владимир Сергеевич,

монтажник СТС и О 3 разряда.

-Метельский Артем Олегович

монтажник СТС и О 3 разряда.

«Мы присоединились к общереспубликанской стачке, так как не можем оставаться в стороне от происходящего в нашей стране. Не можем спокойно наблюдать за происходящим насилием и беспределом самопровозглашенной преступной власти», — говорится в заявлении Стачкома.

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