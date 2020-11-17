100 дней протестов в Беларуси израильтяне отметили пикетом 17.11.2020, 16:39

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Фото: Ирина Гуревич

Фоторепортаж из Тель-Авива.

На площади Дизенгоф в Тель-Авиве (Израиль) прошел пикет в поддержку народа Беларуси, борющегося против диктатора Лукашенко. Израильтяне зажгли 100 свечей в знак сотого дня белорусского протеста, и почтили память Романа Бондаренко - молодого художника, убитого белорусскими силовиками несколько дней назад во дворе своего дома в Минске, пишет сайт "Детали".

Собравшиеся пели белорусские песни протеста: "Муры", "Тры чарапахи", "Пагоня" и другие. Пикет был организован сообществом выходцев из Беларуси в Израиле.

Полторы недели назад участники этого сообщества обратились к премьер-министру Израиля с призывом выступить против насилия в Беларуси и поддержать народный протест - однако реакции ни от МИД Израиля, ни от канцелярии премьер-министра Нетаниягу не получили.

Фото: Борис Суходрев

Фото: Борис Суходрев

Фото: Борис Суходрев

Фото: Борис Суходрев

Фото: Борис Суходрев

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