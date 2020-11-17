В ЕС напомнили о нелегитимности Лукашенко 1 17.11.2020, 20:20

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ЕС заморозил и понизил уровень всех видов диалога с режимом Таракана.

Евросоюз понизил уровень всех видов диалога с белорусскими властями. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС уже заморозил и понизил уровень всех видов диалога с Беларусью ещё раньше. Минску следовало бы делать шаги для возобновления диалога, а не продолжать усугублять ситуацию. Мы не признаем результаты президентских выборов 9 августа и не считаем Лукашенко легитимным представителем народа Беларуси", — цитирует ТАСС слова Стано.

Представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз продолжит диалог с гражданским обществом Беларуси и поддержку НПО.

19 ноября главы МИД 27 стран Евросоюза обсудят новые санкции против Беларуси, включая возможные новые виды ограничений — кроме расширения "черного списка" белорусских чиновников. Стано не исключил, что это могут быть экономические санкции.

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